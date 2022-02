Bertolini Zaniolo, Roma furiosa: chiesti chiarimenti alla FIGC

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Roma furiosa per le dichiarazioni rilasciate dalla CT dell’Italia femminile Milena Bertolini in merito al caso Zaniolo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Roma ha chiesto chiarimenti alla FIGC in merito alle dichiarazioni rilasciate da Milena Bertolini sul caso Zaniolo.

Grande malumore in casa giallorossa per le parole dell’allenatrice, che non sarebbe la prima tesserata della Federazione ad avere uscite poco gradite dal club.