Beukema Napoli, il difensore sempre più al centro del progetto Conte: lo confermano i numeri. I dettagli

Beukema Napoli, il difensore è sempre più al centro del progetto partenopeo. E alcune statistiche esaltano proprio il difensore ex Bologna

Nel nuovo assetto tattico del Napoli, uno dei protagonisti più sorprendenti è senza dubbio Sam Beukema. L’ex difensore dell’AZ Alkmaar, arrivato in estate, sta dimostrando una crescita costante e un impatto immediato nel gioco degli azzurri. Le statistiche registrate nella sfida Napoli-Juve confermano in modo eloquente quanto Beukema sia diventato una figura centrale nella costruzione dal basso e nello sviluppo della manovra. Non è un caso che il nome Beukema stia rapidamente diventando sinonimo di affidabilità, personalità e qualità tecnica.

Nella partita contro i bianconeri, Beukema si è distinto come 1º per passaggi verso l’ultimo terzo di campo (10) e 1º per progressive passes (6) tra tutti i giocatori del Napoli. Questi dati evidenziano come il difensore olandese non si limiti a svolgere compiti difensivi, ma sia invece uno dei principali motori dell’uscita palla e della verticalizzazione della squadra. La sua capacità di trovare linee di passaggio utili per superare la pressione avversaria è diventata un’apprezzata costante nel Napoli di questa stagione.

Beukema è risultato anche 1º per tocchi nell’area difensiva, secondo solo a Milinkovic, e 1º per tocchi nel terzo centrale (45), numeri che sottolineano la sua centralità nella fase di impostazione. Non sorprende che sia 2º per tocchi totali (79), 2º per passaggi tentati (72) e 2º per passaggi completati (64): segno che il pallone transita con continuità dai suoi piedi e che il tecnico si fida della sua precisione e lucidità anche nelle situazioni più delicate.

Un altro dato interessante riguarda le sue conduzioni palla al piede: Beukema è infatti 2º per carries (57). Questo aspetto mostra come il difensore non abbia paura di avanzare in prima persona per creare superiorità numerica o per rompere la prima linea di pressione. Una caratteristica sempre più preziosa nel calcio moderno, soprattutto per una squadra che basa la propria identità su un possesso dinamico e ragionato come il Napoli.

Tutte queste cifre dipingono un quadro molto chiaro: nel Napoli attuale, Beukema è il difensore che più contribuisce alla manovra offensiva e alla fluidità del gioco. Il suo ruolo è fondamentale per collegare fase difensiva e costruzione, garantendo sicurezza in uscita e qualità nell’avanzamento. La combinazione tra intelligenza tattica e tecnica pulita rende sempre più evidente l’importanza del binomio Beukema, destinato a diventare uno dei pilastri della squadra partenopea per il presente e per il futuro.