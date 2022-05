Biraghi: «L’Europa è nelle nostre mani, da domani ripartiamo»

Le parole di Biraghi al termine della vittoria con la Roma: «Oggi il pubblico è stato fantastico, va ringraziato»

Intervistato da DAZN, Cristiano Biraghi ha commentato la vittoria della Fiorentina con la Roma.

«Oggi il pubblico è stato fantastico, va ringraziato. Sono importanti per noi e si è visto, hanno fatto una coreografia spettacolare. Venivano da sconfitte che ci hanno fatto male, abbiamo fatto una partita migliore, abbiamo fatto due gol e non ne abbiamo subiti. Abbiamo fatto bene. Sono cambiate tante cose. Dobbiamo guardare al presente, il passato è passato. Oggi abbiamo vinto, lunedì c’è un’altra opportunità, l’Europa è nelle nostre mani e ad inizio anno non ci credeva nessuno. Ora recuperiamo, poi da domani ripartiamo».