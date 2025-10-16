Bisseck Inter, l’addio a gennaio è sempre possibile: svelata la posizione del difensore

Bisseck Inter, a rischio addio a gennaio per cercare continuità in vista dei Mondiali 2026. Le ultime sul difensore nerazzurro

Il futuro di Yann Bisseck all’Inter è sempre più incerto. Dopo un inizio di stagione in cui il difensore tedesco ha collezionato appena 157 minuti di gioco, il classe 1999 sta seriamente valutando l’idea di lasciare il club nerazzurro già nella prossima sessione di calciomercato invernale. L’obiettivo principale di Bisseck è ritrovare continuità e minutaggio per convincere il commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, a convocarlo per i Mondiali 2026.

Il percorso di crescita di Bisseck all’Inter, finora promettente, si è infatti arenato. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il difensore tedesco ha visto ridursi drasticamente le proprie opportunità con l’arrivo estivo di Manuel Akanji, che ha aumentato la competizione nel reparto difensivo nerazzurro. Inoltre, il nuovo allenatore Cristian Chivu non gli ha ancora dato fiducia piena, lasciandolo ai margini della squadra. Questi fattori hanno rallentato il suo sviluppo e lo hanno escluso dal giro della nazionale, spingendolo a riflettere sul proprio futuro professionale.

Il destino di Bisseck all’Inter sembra ormai appeso a un filo. Se nei prossimi mesi il giocatore non dovesse ottenere più spazio, l’ipotesi di una cessione a gennaio prenderebbe corpo in modo molto concreto. Il difensore è consapevole che per crescere e ambire a una convocazione per il mondiale sarà necessario giocare con continuità, e dunque potrebbe cercare una nuova squadra dove avere maggiori garanzie di impiego.

Sul mercato non mancano le offerte per Bisseck. La sua destinazione preferita resta la Premier League, campionato ideale per il suo fisico imponente e il suo stile di gioco aggressivo. Lo scorso luglio, l’Inter aveva respinto un’offerta di oltre 30 milioni di euro arrivata dal Crystal Palace, ma l’Inghilterra potrebbe tornare protagonista con nuove proposte. In Germania, invece, l’Eintracht Francoforte segue attentamente la situazione, pronto a cogliere un’opportunità di mercato.

Al momento, la società nerazzurra non ha preso decisioni definitive. I prossimi due mesi saranno fondamentali per capire se Cristian Chivu concederà a Bisseck maggiore spazio per dimostrare il suo valore. In caso contrario, l’Inter dovrà prepararsi a gestire l’addio del difensore e a muoversi sul mercato per non indebolire il reparto arretrato. LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter: c’è questo club di Bundesliga sulle tracce di Bisseck