Blackpool, Jake Daniels fa coming out, il primo dai tempi di Fashanu

Il calciatore del Blackpool, Jake Daniels è il primo calciatore maschio in europa a fare pubblicamente coming out, le sue dichiarazioni

Jake Daniels, attaccante di 17 anni del Blackpool è il primo calciatore in Europa a fare coming out. Non succedeva dai tempi di Justin Fashanu, che in seguito alla sua dichiarazione venne ostracizzato dal mondo del calcio e morì suicida.

All’annuncio ufficiale del Blackpool tutto il movimento calcistico ha fatto scudo intorno al giovane classe 2005 con messaggi sui social di apprezzamento e vicinanza. Non mancano i saluti social anche dall’Italia, dove il Milan ha fatto sentire la sua vicinanza al ragazzo.