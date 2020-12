Boateng: «Ibrahimovic al Milan? Quando sono entrato nello spogliatoio…»

L’ex centrocampista rossonero Kevin-Prince Boateng ha parlato degli ex compagni al Milan Ibrahimovic e Ronaldinho

Kevin–Prince Boateng ha parlato degli ex compagni di squadra Ibrahimovic e Ronaldinho e del tempo passato insieme al Milan. Queste le sue parole rilasciate durante il programma Linea Diletta su DAZN:

IBRAHIMOVIC – «Quando sono entrato nello spogliatoio del Milan erano tutti fuoriclasse. Ibra è un professionista e mi ha insegnato lui. Andava sempre in palestra e dormiva presto. A volte facevamo anche tardi, ma sempre al momento giusto. Aveva una grinta e una voglia di vincere altissime. Quando perdeva in allenamento era meglio non parlargli per due giorni»