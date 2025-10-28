Bologna, la paradossale vicenda di Dallinga: tanta sostanza, ma i goal vengono annullati dal VAR - Calcio News 24

Bologna, Dallinga alla ricerca del goal: e dove non ci arriva l’attaccante ci pensa il VAR ad annullare la sua gioia rossoblu

Thijs Dallinga e i gol in fuorigioco: una storia controversa che ha avuto un nuovo capitolo a Firenze. L’attaccante olandese, infatti, aveva di fatto chiuso la partita contro la Fiorentina, ma il VAR ha annullato la rete. Una vera e propria “maledizione” per Dallinga, che già un anno fa vide svanire un gol-non gol ad Anfield. Nonostante la delusione, quel momento è diventato lo spartiacque della serata, cambiando le sorti del Bologna. Ma una cosa è certa: l’olandese sta vivendo un ottimo momento di forma, trovando finalmente continuità dopo un avvio complicato. Da Bucarest a Firenze, e ora al Dall’Ara contro il Torino, l’attacco parlerà di nuovo fiammingo. Ecco cosa scrive oggi il Corriere dello Sport.

Dalla pubalgia alla titolarità: la svolta dopo l’infortunio di Immobile

La partita in Romania, giovedì scorso, ha rappresentato il primo vero punto di svolta per questo ragazzo che ad agosto ha compiuto 25 anni. Dopo un’estate difficile, a causa del recupero dall’intervento per pubalgia, Dallinga si è fatto trovare pronto per l’inizio del campionato. L’infortunio istantaneo di Ciro Immobile gli ha aperto opportunità che fino a quel momento sembravano pura chimera. E Thijs non si è lasciato sfuggire l’occasione. Anzi, le occasioni. Perché con Castro, Dallinga si sta dividendo l’attacco in maniera molto più proficua rispetto alla scorsa stagione. Non solo per il gol (e l’assist) di Bucarest, ma anche per una crescita generale che da qualche settimana è sotto gli occhi di tutti.

Una scommessa da (ri)vincere: Dallinga sulla scia di Julio Cruz?

Domani Dallinga tornerà quasi certamente a giocare dal primo minuto, seguendo la logica dell’alternanza che ha visto Castro titolare al Franchi. Thijs può diventare una scommessa da (ri)vincere, dopo un’annata con pochi chiari e molti scuri. Se agli assist (materia dove eccelle) comincerà ad accompagnare reti sempre più frequenti, anche l’ultimo dei critici dovrà ricredersi. Un grande del passato rossoblù come Julio Cruz, infatti, impiegò più di una stagione per prendere le misure al calcio italiano. Dallinga può fare lo stesso. Curiosità: El Jardinero segnò sette reti nel suo primo campionato a Bologna, Thijs pure (pur non tutte in campionato). Insomma, i precedenti illustri non mancano. Dallinga sulla scia dei fiori sbocciati a scoppio ritardato? Perché no. Italiano ci spera. E Bologna… pure.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A