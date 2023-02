Bologna: ancora lavoro differenziato per Arnautovic

Il Bologna è tornato al lavoro oggi in vista del prossimo impegno in campionato: lavoro differenziato ancora per Arnautovic

Marko Arnautovic difficilmente recupererà per la partita con la Fiorentina. Il Bologna oggi ha ripreso gli allenamenti, ma ancora lavoro differenziato per l’attaccante austriaco. Di seguito il comunicato del club.

«Oggi a Casteldebole il Bologna ha proseguito la preparazione in vista della gara di domenica al Franchi contro la Fiorentina. Attivazione atletica e poi seduta tattica per i rossoblù. Differenziato per Lorenzo De Silvestri, Gary Medel, Marko Arnautovic e Nicola Sansone. Terapie per Kevin Bonifazi».