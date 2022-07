Bologna Cambiaso, tutto definito per il prestito: la Juve lo manda subito a giocare

Andrea Cambiaso ha toccato da vicino il mondo Juve, ma il suo futuro sarà in prestito a Bologna per giocare

Dopo aver effettuato le visite mediche in mattinata con la Juventus e firmato il contratto, sembra ormai tutto definito per il suo passaggio in Emilia. Lo riporta il Corriere dello Sport.