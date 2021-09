Bologna, confronto Mihajlovic-società-squadra: e domani arriva Saputo

Dopo il k.o. subito contro l’Inter a San Siro, un 6-1 che non lascia spazio all’immaginazione, duro confronto per il Bologna

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic deve rialzarsi già per la seconda volta in stagione. I rossoblu hanno perso malamente contro l’Inter: un 6-1 che ha lasciato poco spazio all’immaginazione e tanto al lavoro da fare per migliorare.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri è andato in scena prima un confronto tra la società e Mihajlovic e poi tra il tecnico e la squadra: obiettivo ritrovare carattere e sagacia tattica. Domani arriva il presidente Joey Saputo: contro il Genoa non si può sbagliare.