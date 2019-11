Bologna, Destro si allena col gruppo in vista di Napoli

Destro si è allenato regolarmente con la squadra in vista di Napoli Bologna, era infortunato dal 12 ottobre

Mattia Destro potrebbe rientrare nella trasferta contro il Napoli, il Bologna ha infatti annunciato che l’attaccante si è allenato regolarmente in gruppo nella sessione di oggi. Era fermo dal 12 ottobre per un infortunio al ginocchio.

Ancora in forte dubbio invece Mitchell Dijks e Roberto Soriano che hanno lavorato in palestra. Fermo in infermeria anche Federico Santander, che dovrebbe rientrare tra qualche settimana per una lesione muscolare alla coscia sinistra.