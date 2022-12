Bologna-Dominguez, passi avanti per il rinnovo: i dettagli

Il Bologna lavora per blindare il centrocampista Dominguez e a metà gennaio potrebbe provare un nuovo incontro con l’agente

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il prossimo mese potrebbe essere quello decisivo per arrivare all’accordo del contratto in scadenza nel 2024. Il Bologna mette le mani avanti anche se al momento non ci sarebbero problemi, ma in caso di avance da qualche big lo scenario potrebbe cambiare.