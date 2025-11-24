Bologna, Freuler verso l’uscita dalla lista UEFA: chi lo sostituirà? Italiano scioglierà i dubbi in giornata, ma c’è un favorito

Bologna, per Freuler sarà sostituito nella lista UEFA visto il grave infortunio. Il nome di Sulemana potrebbe essere quello giusto. Le ultime

Giornata di scelte importanti a Casteldebole per il Bologna: dopo un meritato giorno di riposo, i cancelli del Centro Tecnico Niccolò Galli si riapriranno oggi alle 11:00, e Vincenzo Italiano sarà chiamato a prendere decisioni decisive in vista degli impegni europei. Con l’assenza di Remo Freuler, il tecnico dovrà individuare il giocatore più adatto a sostituire lo svizzero nella lista Uefa, fondamentale per garantire continuità e qualità al centrocampo dei rossoblù.

I nomi sul tavolo non sono molti, ma le valutazioni sono cruciali. Da una parte c’è Benjamin Dominguez, che ieri sera al termine della sfida contro l’Udinese ha mostrato scetticismo circa un possibile inserimento in lista: «Non credo che andrò», ha dichiarato. Che si tratti di scaramanzia o di una scelta ponderata, rimane comunque l’opzione meno indicata per il Bologna in questa fase. Dall’altra parte, il candidato più logico sembra essere Ibrahim Sulemana. Il giovane centrocampista ghanese ha già esordito con la maglia del Bologna proprio nella trasferta di Udine, dimostrando di aver pienamente recuperato dall’infortunio e di poter garantire equilibrio e dinamismo al reparto centrale.

Se Italiano dovesse optare per Sulemana, il Bologna arriverebbe al prossimo match europeo con una riduzione sugli esterni mancini d’attacco. Cambiaghi e Rowe resteranno infatti indisponibili a causa di infortuni, mentre Dominguez rimane come ultima risorsa per completare la rosa. Tuttavia, questa situazione sarebbe temporanea: già nella successiva trasferta di Vigo, Italiano potrà contare almeno su uno dei due esterni, riattivando così tutte le opzioni offensive a disposizione.

LEGGI ANCHE >>> Europa League 2025/2026: calendario, risultati, classifica

Il lavoro di oggi a Casteldebole sarà quindi fondamentale per mettere a punto la strategia del Bologna. Le prove tattiche e gli schemi studiati da Italiano serviranno non solo a valutare la forma fisica dei giocatori, ma anche a testare l’equilibrio della squadra con i cambiamenti in lista. L’obiettivo del tecnico è chiaro: garantire una continuità di rendimento in Europa senza compromettere la solidità del centrocampo e la compattezza del gioco.

In definitiva, la giornata di oggi rappresenta un momento chiave per il Bologna. La scelta tra Sulemana e Dominguez potrebbe influenzare non solo la gestione del match europeo imminente, ma anche la continuità tattica della squadra. Tra infortuni, rientri e valutazioni tecniche, Italiano avrà il compito di mettere tutti nelle migliori condizioni possibili, assicurando al Bologna equilibrio, qualità e sicurezza per affrontare le prossime sfide con fiducia.