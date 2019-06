Bologna, idea a costo zero: Mihajlovic vuole Zapata

Cristian Zapata è in uscita dal Milan. Il difensore è in scadenza e non rinnoverà con il club rossonero: ci pensa il Bologna

Il Bologna cerca rinforzi per accontentare Sinisa Mihajlovic. Il tecnico ha chiesto rinforzi di spessore e il primo colpo potrebbe arrivare in difesa. Secondo Il Corriere dello Sport, il colombiano potrebbe fare al casso dei rossoblù.

Per Mihajlovic, infatti, il classe ’86 sarebbe il profilo ideale per completare la difesa del Bologna. Il giocatore ex Milan e Udinese, potrebbe arrivare a costo zero. Il Milan, al momento, non sembra intenzionato a rinnovargli il contratto. Ci pensa e ci prova il Bologna.