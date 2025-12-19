Supercoppa Bologna-Inter 0-1 LIVE: Vantaggio nerazzurro con Thuram - Calcio News 24

Supercoppa Bologna-Inter, ecco la cronaca e diretta del match tra nerazzurri e rossoblu

Tutto è pronto all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per Bologna-Inter, seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2025/26. Dopo la vittoria del Napoli contro il Milan, rossoblù e nerazzurri si sfidano per l’ultimo posto in finale. Il Bologna arriva con l’obiettivo di sorprendere, mentre l’Inter punta a confermare il suo ottimo momento di forma. La partita si annuncia intensa e combattuta, con ogni dettaglio che potrebbe fare la differenza. Segui con noi la cronaca live testuale di Bologna-Inter, aggiornamenti minuto per minuto, formazioni, azioni salienti e tutte le emozioni della semifinale in diretta.