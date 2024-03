Bologna Inter: Motta non convince, Inzaghi non si ferma più

Bologna-Inter, voti e statistiche: Motta perde una grande occasione e Simone Inzaghi invece non si ferma più

Era il big-match della giornata e Bologna-Inter non ha tradito le attese, è stata una gara viva, vinta dai nerazzurri con il gol di Bisseck. Non sono bastati ai padroni di casa 19 tiri all’indirizzo di Sommer per impedire al portiere svizzero di trovare l’ennesimo clean sheet della stagione. Quali sono i giudizi relativi ai due tecnici? Ecco i voti dei due quotidiani di Milano.

THIAGO MOTTA – Si prende 5,5 da entrambi. Per il Corriere della Sera con le seguenti motivazioni: «Si ferma dopo sei vittorie. Ci sta di perdere con l’Inter, peraltro mettendola sotto nella ripresa, ma le scelte stavolta non sono del tutto convincenti. Orsolini e Ndoye andrebbero rischiati un po’ prima». La Gazzetta dello Sport ribadisce: «Non convincono le scelte iniziali, specie Odgaard a destra, e neppure il timing dei cambi. Orsolini e Ndoye servivano prima. Fasce tristi. Non si è visto il solito Bologna».

SIMONE INZAGHI – Nel suo caso i giudizi sono radicalmente diversi. Per la testata generalista non si va oltre il 6,5: «Un’altra vittoria, la 13ª consecutiva, la 10ª in campionato. E gestisce le forze, chiudendo con soli 4 titolari. Solo una volta, con Mancini, l’Inter ha fatto più punti alla ventottesima giornata». Per la Rosea quel che si è visto merita un 7,5: «Il voto da secchioni non premia solo vittoria e classifica. Si è avvicinato a Madrid nel migliore dei modi, collaudando positivamente Acerbi e dando riposo a quasi tutte le stelle».