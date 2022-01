Bologna Inter, nerazzurri pronti a fare ricorso dopo le ultime decisioni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La decisione del Giudice Sportivo su Bologna-Inter non è andata giù alla società nerazzurra: ecco le ultime sulla situazione

Come raccolto dalla redazione di InterNews24.com, appresa la decisione del Giudice Sportivo di non omologare lo 0-3 a tavolino con riferimento alla gara Bologna-Inter del 6 gennaio, la società nerazzurra farà ricorso per poter accedere agli atti.

Il club nerazzurro al momento non conosce le motivazioni e questo è l’unico modo per l’Inter per conoscere le carte a disposizione del Giudice Sportivo. L’ASL di Bologna, lo ricordiamo, lo scorso 6 gennaio aveva bloccato la squadra di Mihajlovic dopo le numerose positività al Covid-19 accertate nel gruppo squadra dei rossoblù.