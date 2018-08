Serie A: dove vedere Bologna-Inter in streaming ed in diretta tv

Bologna-Inter streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita valida per la 3ª giornata di Serie A 2018/2019

Bologna-Inter è la partita valida per la 3ª giornata di Serie A 2018/2019 in programma per sabato 1 settembre 2018 alle ore 18 presso lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Una gara già di fondamentale importanza per i nerazzurri di Luciano Spalletti, reduci da un avvio di campionato molto deludente dopo la sconfitta subita all’esordio contro il Sassuolo (0-1) ed il pareggio in rimonta subito settimana scorsa dal Torino (2-2): a Bologna l’Inter è chiamata ad un pronto riscatto se non vuole sprofondare in crisi profonda già dopo nemmeno un mese dall’inizio della stagione. Discorso affine per i felsinei: la squadra di Filippo Inzaghi, proprio come quella nerazzurra, ha al momento un solo punto in classifica dopo il pareggio a reti bianche contro il modesto Frosinone seguito alla sconfitta della prima con la Spal. I rossoblu hanno decisamente meno da perdere però al momento e questo potrebbe costituire un vantaggio. Diamo dunque un’occhiata alle informazioni su come vedere Bologna-Inter in streaming ed in diretta tv.

L’incontro sarà trasmesso a partire dalle ore 18 in esclusiva sulle frequenze di Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 dello Sky Box, in HD 241) e anche in pay-per-view, anche per chi non fosse abbonato al pacchetto Calcio, sul canale Sky Calcio 1 (numero 251 dello Sky Box). Non è tutto ovviamente, perché la gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi avesse sottoscritto abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che Bologna-Inter potrà essere seguita sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita.

Bologna-Inter: probabili formazioni

QUI BOLOGNA – I maggiori dubbi di Inzaghi riguardano il reparto offensivo, ancora fermo a zero reti segnate dopo due giornate di campionato: potrebbe fare le spese di tale situazione Federico Santander, scelto come titolare in questo inizio di stagione dal tecnico rossoblu. Al momento il paraguaiano pare ancora in vantaggio rispetto all’agguerrita concorrenza di Mattia Destro, che scalpita comunque per giocare dal primo minuto. L’altro posto in attacco dovrebbe essere riservato invece a Diego Falcinelli, pure lui in appanno in queste prime uscite stagionali. Per il resto nessuna novità a attesa nello schieramento felsineo: nel 3-5-2 di Inzaghi ci sarà spazio ancora per Federico Mattiello e Mitchell Dijks sulle fasce, così come per il trio di centrocampo composto da Erick Pulgar, Andrea Poli e Blerim Dzemaili.

QUI INTER – Ancora novità possibili per Spalletti, che potrebbe cambiare la terza formazione in tre partite di campionato a partire dalla difesa. Il nuovo acquisto Stefan de Vrij, non di certo uno dei peggiori del nuovo ciclo nerazzurro, dovrebbe lasciare spazio al rientrante Joao Miranda al fianco di Milan Skriniar, sulle fasce invece dovrebbero esserci Sime Vrsaljko ed il deludente Dalbert (per lui nuova occasione dopo la bocciatura della scorsa settimana). Davanti alla difesa confermati sia Matias Vecino che Marcelo Brozovic, mentre dietro l’unica punta, il confermatissimo Mauro Icardi, ecco finalmente l’esordio di Radja Nainggolan – recuperato dall’infortunio che gli ha fatto saltare le prime due di A – sulla trequarti con Matteo Politano ed Ivan Perisic ancora una volta ai lati.

PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA (3-5-2) – Skorupski; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Santander, Falcinelli. Allenatore: Inzaghi

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1) – Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, Miranda, Dalbert; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti