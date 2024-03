Bologna Kristiansen: «L'atteggiamento non è mancato, ma loro...»

Le parole di Victor Kristiansen, difensore del Bologna, dopo la sconfitta subita dai rossoblù in casa contro l’Inter

Victor Kristiansen ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Bologna contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

«Affrontavamo la squadra più in forma del campionato, abbiamo giocato una buona gara soprattutto nel secondo tempo creando occasioni che purtroppo non siamo riusciti a concretizzare, peccato perché si poteva pareggiare. Prendiamo quanto di buono messo in campo oggi: l’atteggiamento giusto non è mancato. Ora testa alla prossima sfida con l’Empoli, lavoreremo tanto in settimana come siamo abituati per fare una grande prestazione. L’Europa? Siamo focalizzati gara per gara poi a fine stagione vedremo dove siamo arrivati ma è ovvio che vogliamo vincere ogni partita per raggiungere la miglior posizione possibile»