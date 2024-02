Bologna Lecce LIVE: CRONACA, DIRETTA match Serie A

Bologna Lecce, match valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live

PRIMO TEMPO

Il Bologna inizia subito bene, trovando il vantaggio con Beukema, che risolve in rete su una mischia nell’area del Lecce. I salentini dopo il gol preso non sembrano riuscire ad imbastire una risposta al gioco della squadra di Thiago Motta, che mantiene il controllo della partita saldamente in mano. Il Lecce però attorno al 20′ si fa vedere in avanti, prima con Kabal di testa, con l’ottima risposta di Skorupski, poi con Krstovic che recupera palla su un errore di impostazione della difesa, ma a tu per tu con il portiere manca clamorosamente la porta. Il Bologna regge però il momento difficile e con Orslini trova la rete del 2-0 che dà sicurezza ai rossoblu. Nel finale di tempo cambio per il Lecce: fuori Banda e dentro Sansone, salutato dagli applausi dei suoi vecchi tifosi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Saelemakers, Zirkzee. Allenatore: Motta

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Kaba, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda (36′ Sansone). Allenatore: D’Aversa