Bologna: l’importanza tattica di Soriano nel 4231

Soriano ha giocato tra le linee nel 4231 del Bologna a Ferrara. Era il principale rifinitore che agiva per vie centrali

Senza Sansone, il Bologna è sceso in campo con un 4231 piuttosto evidente al Mazza di Ferrara. Doppio attaccante (Palacio e Santander), con Orsolini largo e Soriano tra le linee. In mezzo, la mediana composta da Poli e Schouten.

Nella slide sopra si vede lo scaglionamento dei felsinei in fase di possesso. Soriano aveva grandi responsabilità tattiche per il Bologna: era l’unico vero rifinitore bravo a muoversi e smarcarsi centralmente, tra le linee. Di conseguenza ha oscillato con costanza nella trequarti avversaria, generando tante occasioni pericolose. Tra cui il primo gol e l’assist per Poli.