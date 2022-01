Bologna, lo sfogo di Mihajlovic: «Come si può parlare di regolarità del campionato? Terza dose la soluzione»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato del caos che si sta verificando in Serie a causa del Covid.

RINVIO INTER – «Contro l’Inter volevo giocare. Al Bologna ho 10 positivi: hanno tutti la seconda dose e tra lunedì e martedì era programmata la terza e mi è stato comunicato che martedì recuperiamo. Perché tutta questa fretta? Non alleno i miei da una settimana, lavoro solo con i ragazzi della Primavera. Che campionato è mai questo? Come si può parlare di regolarità?».

SOLUZIONE – «Ho avuto la febbre 15 giorni fa, ma ho più di 7 mila anticorpi e al molecolare sono risultato negativo. La soluzione è la terza dose. Da noi Sansone non voleva vaccinarsi, nessuno lo obbligava, ma se il regolamento impone le tre dosi per giocare o le fai o stai fuori: io dico che devono vaccinarsi tutti, ma dopo la terza dose eliminerei i tamponi».

VICINO ALLA JUVE – «Nella mia carriera a volte sono stato mandato via, altre me ne sono andato io, ma ho sempre fatto meglio di chi mi ha preceduto e di chi mi ha sostituito. Non ho né delusioni, né rimpianti. Con la Juventus avevo fatto tutto, c’era l’indecisione di Conte: la società non voleva esonerarlo e lui prima se ne era andato e poi ci aveva ripensato. Ad ogni modo, ca*** loro. In quel momento erano liberi Allegri, Mancini e Spalletti, ma la Juve aveva scelto me: con la Samp avevo fissato una data per dare una risposta definitiva e visto che con la Juve si andava per le lunghe firmai per un altro anno. Ogni tanto penso che se fossi andato alla Juve avrei vinto qualcosa anch’io».

NAPOLI – «La molla non scattò. De Laurentiis mi disse ‘io prendo i giocatori e lei li allena’. Risposi che sarebbe stato un errore e la trattativa si complicò. Spero che il Napoli vinca lo Scudetto, mi piace la sua gente. L’Inter è la mia seconda famiglia, ma ho una passione speciale per i napoletani».