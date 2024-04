Bologna Lykogiannis: «Ringrazio il mister per l'occasione» - Calcio News 24

Le parole di Charalampos Lykogiannis, esterno del Bologna, dopo la vittoria ottenuta dai rossoblù contro la Salernitana

Charalampos Lykogiannis ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Bologna contro la Salernitana. Di seguito le sue parole.

Una grande vittoria davanti al nostro pubblico, sapevamo che avremmo affrontato una squadra che sta lottando per mantenere la serie A. Giochiamo un bel calcio, poi sono contento per il gol: a me piace attaccare lo spazio, sapevo che Alexis mi avrebbe messo la palla dentro e sono riuscito a segnare di destro che non è il mio piede. Tra l’altro tre giorni fa ho sognato che oggi avrei segnato e l’ho detto alla mia ragazza, il gol lo dedico a lei e alla mia famiglia. Il mister è bravo a gestirci, ovviamente chi non gioca non è contento ma la concorrenza fa bene, chi non è titolare si fa trovare sempre pronto. Io mi alleno ogni giorno al massimo per avere la mia l’occasione, ringrazio il mister per avermi dato l’opportunità di giocare dal primo minuto. Mancano ancora otto gare, dobbiamo guardare avanti e pensare partita per partita