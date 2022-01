Bologna, Mihajlovic: «Mi aspetto di vincere per dare un insegnamento»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match contro il Cagliari

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del match contro il Cagliari.

PREPARAZIONE – «Bisogna giocare e bisogna vincere, è facile. Vero che abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita, diciamo che quello che facciamo in 5-6 giorni lo abbiamo fatto in uno. Non è da tutti, un’altra dimostrazione che è un gruppo meraviglioso, sopratutto di qualità umane perché non è così scontato fare tutto in un giorno e farlo bene. Poi dobbiamo metterlo in pratica ma sono sereno».

CAGLIARI – «Mi aspetto di vincere e di dare un insegnamento a tutti, è importante nella vita come nel calcio vincere l’onestà e non la furbizia. Questo è quello che oggi dobbiamo fare».

LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU CAGLIARINEWS24