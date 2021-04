Bologna, Mihajlovic si sfoga: «Basta una caz***a...» - VIDEO

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa analizzando la sconfitta con la Roma con la su classica sincerità. Le sue parole

ZERO PUNTI – «Anche i giocatori della Roma non riuscivano a capire perché fossero in vantaggio alla fine del primo tempo, perché era impossibile. Hanno passato la metà campo due volte. Se devo descrivere la partita di oggi direi le stesse cose che ho detto una settimana fa per la partita contro l’Inter. Abbiamo creato, dominato ma abbiamo fatto zero punti. Con le grandi squadre fai una cazzata e prendi gol».