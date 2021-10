Bologna, Mihajlovic su Arnautovic: «Sta bene, domani ci sarà»

L’allenatore del Bologna Mihajlovic ha parlato delle condizioni di Arnautovic in vista del Cagliari

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, in conferenza stampa ha parlato anche delle condizioni di Marko Arnautovic in vista del match contro il Cagliari.

CONDIZIONI ARNAUTOVIC – «Arnautovic sta bene, penso che domani ci sarà. Il fatto che oggi ci sia Binks qui con me non è relativo a domani, ma quando ha giocato ha fatto bene, quindi potrebbe. Deciderò, però, domani mattina. Schouten? Dovete chiederlo ai dottori. Domani non ci sarà».