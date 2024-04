Voti Bologna Monza: Palladino se la cava e cresce nella ripresa

Voti Bologna Monza, le pagelle dei quotidiani di Raffaele Palladino dopo aver frenato la corsa di Thiago Motta

Un Monza difensivo, tradotto con un baricentro molto basso, spostato all’indietro di 15 metri rispetto agli avversari (42 a 57), ha costretto il Bologna allo 0-0. Quale giudizio dare alla prova della squadra brianzola?

Per La Gazzetta dello Sport il mister Raffaele Palladino non merita più del 6: «Buona la scelta del doppio mediano muscolare e della difesa a quattro. Ennesima prestazione all’insegna della sostanza dopo due sconfitte di fila, e se Colpani non la sparava alta da due passi…».

Mezzo voto in più da parte del Corriere dello Sport: «Mette i suoi nelle condizioni di affrontare la partita subendo il giusto. In fatto di garra, i suoi danno il meglio nel secondo tempo».