Bologna, niente riscatto per Pobega: ecco i nomi che intrigano i dirigenti

Bologna, ecco i nomi della dirigenza rossoblù per sostituire Pobega dopo il mancato riscatto del centrocampista

Il Bologna si prepara a rinnovare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Dopo la decisione di non riscattare Tommaso Pobega, il club rossoblù è alla ricerca di un profilo che possa ricoprire il suo ruolo, offrendo inserimenti senza palla e capacità di andare in gol: due qualità che Vincenzo Italiano considera fondamentali per il suo gioco.

Secondo il Corriere dello Sport, l’allenatore ha già presentato alla dirigenza una lista di nomi condivisa con Giovanni Sartori e Marco Di Vaio. In cima alle preferenze c’è Fabio Miretti, classe 2003, reduce da una stagione al Genoa ma ancora di proprietà della Juventus. La permanenza a Torino con Igor Tudor appare improbabile e questo potrebbe favorire una trattativa per portarlo sotto le Due Torri.

Piace anche Salvatore Esposito, centrocampista dello Spezia che ha brillato in Serie B segnando 7 gol. Lo stesso bottino realizzato da Kristian Thorstvedt del Sassuolo, altro nome tenuto in considerazione dalla società felsinea. Il norvegese è da tempo nel mirino del Bologna, ma finora i neroverdi hanno sempre fatto muro ritenendolo incedibile. Resta comunque viva la possibilità di guardare anche all’estero per completare il reparto con un profilo adatto al calcio di Italiano.

Intanto, una notizia positiva è arrivata da Casteldebole: Riccardo Orsolini ha rifiutato una ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita per restare a Bologna. L’esterno ha dichiarato di voler continuare a competere ad alti livelli e non ha alcuna intenzione di uscire dai radar del calcio europeo. La sua permanenza rappresenta un segnale importante per il progetto tecnico e conferma le ambizioni della squadra, attesa da una stagione ricca di sfide, anche sul fronte europeo.