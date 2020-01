Bologna, Orsolini: «Con Mihajlovic un rapporto splendido. Futuro? Devo lavorare tanto»

Bologna, le parole di Orsolini sul suo rapporto con Mihajlovic e anche su quello che sarà il suo futuro

Lunga intervista rilasciata da Riccardo Orsolini sulle colonne de Il Resto Carlino. Ecco le parole del calciatore.

«Con Mihajlovic mi lega un rapporto splendido, lo sapete tutti. Abbiamo legato tanto perché entrambi eravamo a caccia di riscatto, lui in panchina io dopo sei mesi così così con Inzaghi. Quest’ultimo a Benevento sta dimostrando di essere un bravo allenatore, ma non nascondo che quando mi chiese di fare la mezzala storsi un po’ il naso, ora a distanza di tempo dico che non sono stati sei mesi da buttare. Panchina d’Oro a Sinisa? Gliela darei perché quel che ha fatto con noi è un mezzo miracolo».

FUTURO – «Per diventare un top player devo mangiare ancora tante bistecche. Devo lavorare con dedizione per migliorare sopratutto i miei punti deboli come il destro. O imparo a usare entrambi i piedi alla perfezione o rischio di diventare prevedibile. Apprezzo tantissimo l’affetto dei bolognesi, specialmente quello dei bambini che mi hanno fatto emozionare l’altro giorno gridando il mio nome. Bologna mi sta dando tanto, mi ha fatto crescere e lo farà ancora. Qui c’è una società sana come poche in Italia e c’è Mihajlovic. Godiamoci il presente e, perché no, sogniamo insieme qualcosa di grande, che sia riportare il Bologna dov’era un tempo».