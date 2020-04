Bologna, possibile restyling per il Dall’Ara: ipotesi stadio provvisorio

Ci potrebbe essere una novità per la prossima stagione del Bologna: si pensa ad un restyling dello stadio Dall’Ara

Il Bologna sta lavorando per rinforzarsi, non solo a livello di calciomercato. Dopo i grandi investimenti dell’era Saputo, con l’arrivo di tanti calciatori, si pensa ad un restyling del Dall’Ara.

Lo stadio che ha guidato il Bologna cavalcata nello scorso anno, arrivando al decimo posto nel girone di ritorno, potrebbe essere rinnovato. Come riportato da Gazzetta, si penserebbe ad uno stadio provvisorio in città per permettere i lavori.