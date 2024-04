Bologna, con la Champions l’obiettivo è blindare le proprie stelle

Il Bologna ad un passo dalla qualificazione in Champions League: l’obiettivo della dirigenza rossoblù è blindare le proprie stelle

Con la vittoria di ieri contro la Salernitana il Bologna ha messo una ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League. I rossoblù hanno in un colpo solo accorciato sulla Juve al terzo posto e distante solo due punti e allungato sulla Roma, portando a 5 il vantaggio sui giallorossi.

Intanto, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza lavora per la prossima stagione e la volontà è quella di blindare le stelle della squadra, evitando di diventare un “supermarket” per le big. La speranza è che, a cominciare da Thiago Motta – che piace ai bianconeri, come Ferguson e Castrovilli – fino al campo con Zirkzee – obiettivo del Milan – tutti decidano di restare: i soldi garantiti dalla partecipazione alla Champions e l’ambiente cittadino invitano ad un ragionevole ottimismo.