Roma contestata dai tifosi a Bologna: «C’avete rotto il c….»

Continua il momento no della Roma, sconfitta anche a Bologna: tifosi sul piede di guerra, contestazione allo stadio Dall’Ara

Si sta giocando in questi minuti allo stadio Dall’Ara la sfida tra Bologna e Roma, valida per la quinta giornata di Serie A 2017/2018. Reduce da un avvio di stagione decisamente deludente, la formazione di Eusebio Di Francesco è vicina all’ennesima sconfitta: rossoblu avanti 2-0, altra prova disastrosa per Dzeko e compagni.

E i tifosi della Lupa non ci stanno: presenti in massima al Dall’Ara, i sostenitori della compagine capitolina si sono scagliati contro la squadra con una serie di cori. «C’avete rotto il cazzo», «Solo per la maglia», «Vogliamo un tiro in porta»: alcuni dei cori più carini uditi.