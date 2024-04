Bologna Saelemaekers: «La classifica la guardiamo, ma...»

Le parole di Alexis Saelemaekers, esterno del Bologna, dopo la vittoria ottenuta dai rossoblù contro la Salernitana

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Bologna contro la Salernitana. Di seguito le sue parole.

«E’ speciale il momento per noi, abbiamo tutta la città a tifare e si è visto in campo. Il secondo tempo è stato un po’ più complicato perché il ritmo si è abbassato, ma l’importante è non aver preso gol. Lykogiannis? Si merita il gol, ha fatto vedere le sue qualità. La classifica? Certo, la guardiamo, ma per noi è importante lavorare ogni giorno»