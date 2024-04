Bologna Salernitana: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Dall’Ara andrà in scena la sfida di Serie A tra Bologna e Salernitana: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Dall’Ara andrà in scena la sfida di Serie A tra Bologna e Salernitana. Un testa coda importante. I rossoblù hanno tutto da perdere e hanno la pressione addosso. Motta e i suoi ragazzi vogliono tenersi stretto il quarto posto e anzi hanno la possibilità di accorciare sulla Juve in caso di tre punti. Per i campani è il modo per cercare di finire il campionato in modo dignitoso visto che per la salvezza servirebbe vincere tutte le gare. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Calafiori; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Gyomber, Manolas, Boateng, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Tchaouna, Candreva; Weissman. All. Colantuono

Bologna-Salernitana: orario e dove vederla

Bologna-Salernitana gara delle ore 12:30 del lunedì di Pasquetta, che continuerà la trentesima giornata della Serie A, l’undicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201), in 4k e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.