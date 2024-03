Bologna Santander: «Mi sarebbe piaciuto giocare con Zirkzee»

Federico Santander, ex attaccante del Bologna ora al Nacional di Montevideo: «In rossoblù ho passato 4 bellissimi anni»

Federico Santander, ex del Bologna e ora al Nacional de Montevideo, ha parlato ai microfoni di SportItalia. Di seguito le sue parole.

BOLOGNA – «Ho trascorso 4 anni meravigliosi a Bologna, da ogni punto di vista. Penso che il mio primo anno in rossoblu sia stato il migliore perché abbiamo saputo ribaltare la situazione in cui ci trovavamo ad un certo punto».

GOL ALL’INTER NEL 2019 – «Quell’Inter-Bologna è stato come un punto di partenza per molti aspetti in quella stagione, anche perché era la prima partita di Sinisa (Mihajlovic, n.d.r.) in panchina. E’ stata un’emozione molto bella quella di segnare a San Siro, un gol che poi è valso anche 3 punti prestigiosi».

SE GLI SAREBBE PIACIUTO GIOCARE CON ZIRKZEE – «Parliamo di un grande giocatori ed a me piace sempre giocare al fianco di grandi giocatori. Bologna comunque ha una grande tradizione, lì hanno giocato sempre tanti campioni».

SOPRANNOMI – «Fin da piccolo mi chiamavano Ropero, il tutto partì da giornale paraguaiano. La cosa uscì dal Paese seguendomi in Europa e rimase così».

NACIONAL MONTEVIDEO – «Recoba è sulla strada per diventare anche un grande allenatore. Dico “anche” perché come calciatore non ci possono essere discussioni sul fatto che sia stato un grande campione».