Bologna, Schouten: «Siamo un bel gruppo. Fiorentina? Possiamo vincere»

Jerdy Schouten, centrocampista del Bologna, ha parlato ai canali ufficiali del club rossoblù.

POCHI PUNTI – «In quel periodo era difficile per me seguire le partite perché sapevo di non poter fare nulla per aiutare la squadra».

GRUPPO AFFIATATO – «Si, penso che siamo un bel gruppo. Io mi trovo bene con tutti e non è sempre così nel calcio».

ULTIMA PARTITA – «E’ sempre bello quando ci sono così tante persone allo stadio. Sulla partita penso che un punto sia meglio di niente, ma noi vogliamo vincere».

FIORENTINA – «Una partita difficile. Loro sono una bella squadra, ma io sono sicuro che grazie al lavoro che stiamo facendo possiamo disputare una bella gara».

ESPERIENZA ROSSOBLU ‘ – «Mi trovo molto bene sia con la società che in città. Di Bologna mi piace il centro, mi piace andare a San Luca, a Bologna si sta bene. Quando incontro i tifosi non sono mai invadenti, sembrano quasi timidi, un po’ come me. Approfitto per ringraziarli di essere sempre con noi».