Bologna, SORIANO: «Grande gioia per il pubblico e il nostro mister»

Bologna, le parole di Roberto Soriano dopo la partita vinta contro la Spal: «Felici per il pubblico e il mister. Ecco dove si può migliorare»

Roberto Soriano ha commentato il successo di misura della sua squadra ai danni della Spal. Ecco le parole del centrocampista del Bologna:

«Vittoria gioia immensa per il nostro pubblico e per il nostro allenatore. Potevamo fare meglio sotto porta, perché per il resto abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. La partita è sempre stata fatta da noi, ma se sfruttavamo tutte le occasioni nessuno poteva dire niente».