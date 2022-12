Bologna, piace Terzic della Fiorentina: la volontà del giocatore

Il Bologna è fortemente interessato ad Aleksa Terzic, terzino sinistro di proprietà della Fiorentina. Tutti i dettagli sulla trattativa

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Bologna avrebbe individuato in Aleksa Terzic il rinforzo perfetto per il ruolo di terzino sinistro. La Fiorentina non sembrerebbe però così convinta di lasciarlo partire.

La volontà del giocatore è però quella di trovare più spazio da titolare e per questo sarebbe allettato dall’opzione Bologna. Inoltre il suo contratto con la Fiorentina è in scadenza nel 2024.