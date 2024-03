Motta: «Atalanta-Bologna sfida Champions? Ecco cosa ne penso»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro l’Atalanta

SFIDA CHAMPIONS – «Per me e per i ragazzi, una squadra vuole vincere sempre. È la prossima partita e noi l’affronteremo come sempre, abbiamo fatto una grande preparazione i ragazzi stanno bene come sempre, tutti bene, fisicamente e mentalmente, manca solo Adama Soumaoro. Andremo a Bergamo ad affrontare questa grande squadra che è l’Atalanta. Siamo la nuova Atalanta? Non come l’Atalanta, non faccio paragoni. Guardate le classifiche dell’Atalanta negli ultimi anni, non esiste paragone».

CASTRO COME LAUTARO – «Ognuno ha la sua caratteristica, è sempre calcio, che sia in Argentina o in Italia, ognuno ha bisogno di adattarsi, spero per lui che possa farlo nel più breve tempo possibile per dimostrare chi è. Ha grande fame, voglia di difendere, di correre, di aiutare, si è inserito bene con il gruppo. Sono contento fino ad oggi. Non faccio paragoni con nessuno, Castro è Castro, spero che dimostri la sua migliore versione di sé stesso. Deve concentrarsi nell’essere la miglior versione di sé stesso».