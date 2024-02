Bologna, Thiago Motta: «Contenti di riavere Ndoye. Fenucci...»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro il Lecce

PAROLE – «Fenucci? Io guardo al campo, al Lecce, non riesco nemmeno a pensare alla Fiorentina, sarà una grande partita davanti al nostro pubblico, proveremo ad affrontarla al massimo come tutte le partite: il resto conta meno. Parole Fenucci? Siamo concentrati su ogni singola partita, io e i miei ragazzi abbiamo il dovere e la responsabilità di pensare al campo e al Lecce, che è la prossima. Ndoye sembra in forma? Non mi sorprende, siamo contenti di riaverlo in gruppo, ci potrà dare una mano sicuramente. Io lo vedo molto bene, conosco bene il ragazzo e se la squadra ha bisogno, quando avrà bisogno, sono convinto che sarà disponibile, com’è stato sempre. Rinnovo? Discorso interno, se ci saranno novità le saprete, ora campo e Lecce. Urbanski? Bella domanda: è un giocatore che mi piace tantissimo. Può giocare da esterno, da centrocampista, ragazzo intelligente che capisce i momenti, quando accelerare e quando rallentare. Aiuta sempre, anche se non sembra, comunica molto bene in campo con i compagni. Ha un futuro importante, dipenderà solo da lui, deve andare avanti con questa mentalità con questa voglia di competere, sono molto contento di quello che ha dimostrato in tutti gli allenamenti fino ad oggi».