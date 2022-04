Bologna Udinese, una vetrina per due: gli occhi su Hickey e Molina

Bologna Udinese, è sfida nella sfida quella tra Hickey e Molina: due talenti in vetrina con gli occhi delle big addosso

Oggi in campo al Dall’Ara la sfida tra Bologna e Udinese. Entrambe salve ma alla ricerca di un finale di stagione positivo per il futuro.

Futuro a cui non pensano Hickey e Molina, i due talenti in vetrina nella partita di oggi. Gli occhi delle big sono sui due esterni che stanno facendo davvero bene in Serie A. Oggi l’occasione per vederli all’opera l’uno contro l’altro e apprezzarne le doti tecniche. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.