Bologna, ufficiale il prolungamento fino al 2021 di Lappalainen al Montreal

Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente anche se il Bologna ha già portato a termine un’operazione. Come si apprende dal sito ufficiale dell’Impact de Montreal infatti il prestito del giovane Lassi Lappalainen è stato prolungato fino al 2021.

Il club di Montreal è sempre di proprietà del patron Saputo.

📰 Prolongation du prêt du milieu de terrain international finlandais Lassi Lappalainen jusqu’au 31 décembre 2020 >>> https://t.co/hVGyGGqYUH

📰 Extension of midfielder and Finland international Lassi Lappalainen’s loan until December 31, 2020 >>> https://t.co/y6csPi8wn2#IMFC pic.twitter.com/hWyv4v2b9Z

