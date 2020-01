Bologna, operazione di mercato in entrata con il giovane attaccante Okwonkwo in prestito al Montreal Impact

Una nuova freccia nell’arco a disposizione di mister Mihajlovic. Il sito della Lega di Serie A ha infatti reso noto il rientro a Bologna di Orji Okwonkwo.

L’attaccante fino ad ora è stato in prestito al Montreal Impact ma ora è tornato dal Canada per rendersi protagonista in Serie A.