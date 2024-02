Bologna Verona: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Dall’Ara andrà in scena la sfida di Serie A tra Bologna e Verona: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Dall’Ara andrà in scena la sfida di Serie A tra Bologna e Verona. I rossoblù sono a caccia di altri punti per continuare a sognare l’Europa dopo la vittoria contro la Lazio. Dall’altra parte i veneti cercano punti salvezza e dopo il pari con la Juve hanno tanto entusiasmo. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Ferguson, Aebischer, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, De Silvestri, Ilic, Lucumi, Lykogiannis, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Urbanski, Karlsson, Ndoye, Odgaard.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. Allenatore: Baroni. A disposizione: Perilli, Chiesa, Coppola, Belahyane, Vinagre, Centonze, Dani Silva, Mitrovic, Henry, Charlys, Swiderski, Bonazzoli.

Bologna-Verona: orario e dove vederla

Bologna-Verona gara delle ore 20.45 del venerdì, anticiperà la ventiseiesima giornata della Serie A, la settima del girone di ritorno. Al Dall’Ara sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.