Bologna, Zirkzee bomber da trasferta: il dato fuori casa

Bologna, con la rete di ieri Joshua Zirkzee arriva in doppia cifra e si conferma specialista in trasferta: 8 gol su 10 lontani dal Dall’Ara

Con la rete di ieri del momentaneo pareggio in Atalanta-Bologna, Joshua Zirkzee raggiunge la doppia cifra. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il centravanti olandese arriva a 10 gol dopo 51 presenze in rossoblù ed è il primo under 23 straniero a riuscirci dai tempi di Harald Nielsen negli anni 60.

In particolare l’olandese, su cui il Bayern ha una clausola di ricompra da 40 milioni, si sta specializzando nei gol in trasferta. Lontano dal Dall’Ara infatti ha realizzato 8 reti: A San Siro contro Milan e Inter, a Reggio Emilia con il Sassuolo, Salerno, Roma con la Lazio, Firenze e ieri a Bergamo e, tolto la rete al Franchi, il suo gol ha sempre portato alla vittoria.