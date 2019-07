Bonansea, che affetto a Bricherasio per la giocatrice azzurra – VIDEO

Barbara Bonansea a Bricherasio: l’azzurra è stata protagonista di un evento nella città nella quale è cresciuta

Barbara Bonansea è tornata a Bricherasio, nel torinese, per un evento di cui era la stella protagonista. Dopo il Mondiale in Francia che l’ha fatta conoscere a tutti gli appassionati di calcio, l’attaccante bianconera è tornata nella città in cui è cresciuta calcisticamente.

Nella “sua” città l’affetto e l’entusiasmo per la Bonansea era palpabile come dimostra la partecipazione all’evento organizzato.