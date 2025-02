Bonato: «C’è unità di intenti tra tutti: squadra, mister, dirigenza e tifosi, Nicola è fondamentale»

Le parole di Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoblù contro la Juve

Nereo Bonato parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Cagliari Juve. Di seguito le parole del rossoblù.

«L’aiuto del pubblico che è molto caloroso si apprezza sempre nei momenti di difficoltà, ci sono stati sempre vicini e ci aiutano per raggiungere i nostri obiettivi. E’ una gara difficile, sappiamo quanto vale la Juventus come valori individuali e di squadra, danno pochi punti di riferimento ma ci abbiamo lavorato. Dobbiamo proporre gioco perché se ci consegniamo a loro siamo destinati a soccombere. Nicola? E’ fondamentale l’unità tra tutti nella società dato che ci saranno sempre momenti difficili per chi lotta per la salvezza, squadra, mister, società e tifosi sono uniti. Negli scontri diretti questo serve, abbiamo grande unità d’intenti!».