Fiorentina, Bonaventura fuori 2 turni per squalifica: il club viola medita il ricorso

Bonaventura sarà fuori due turni di Serie A per squalifica, ma la Fiorentina pensa al ricorso

Giacomo Bonventura ha ricevuto una squalifica di due giornate dopo il rosso ricevuto contro il Sassuolo. La causa? Proteste nei confronti del direttore di gara Prontera.

Il centrocampista ci sarà nella sfida contro la Juventus in Coppa Italia, ma non ci sarà contro il Verona e il Bologna. Sarà un’assenza importante per la Fiorentina, tanto che il club viola sta meditando di fare ricorso.