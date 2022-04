Bonazzoli: «L’Inter ha qualcosa in più del Milan se guardi le due rose»

L’ex attaccante Emiliano Bonazzoli parla in esclusiva a Juventusnews24 ha parlato di Coppa Italia, Campionato e non solo

Dalla volata scudetto alla finale di Coppa Italia, fino alla salvezza della Sampdoria.

L’ex attaccante Emiliano Bonazzoli, in esclusiva a Juventusnews24, ha parlato di tutto questo.

Tra due settimane c’è la finale di Coppa Italia tra Inter e Juve: secondo lei chi sarà favorita?

«Essendo una finale, partono alla pari perché è una partita secca con un trofeo importante in palio. Poi bisognerà vedere chi arriverà più in forma e chi avrà meno infortuni. Secondo faranno la differenza il profilo fisico e atletico».

Chi la spunterà per lo scudetto tra Milan e Inter?

«E’ dura, l’Inter ha una partita da recuperare e dipende anche da quello. Loro ora stanno bene, sta facendo benissimo ed è un rullo compressore. Tra chi gioca dall’inizio e chi entra si dà da fare al cento per cento. L’Inter ha qualcosa in più del Milan se si confrontano le due rose. Ai rossoneri sta mancando Ibrahimovic e come tecnica e personalità manca qualcosa. Mancano 4 partite e chi sbaglia meno avrà la meglio. C’è da tenere in conto anche il Napoli dietro che può dare fastidio».

La Sampdoria, sua ex squadra, sta affrontando qualche difficoltà e ora rischia. Ce la farà a salvarsi?

«Io spero che si salvi. Avendo giocato con la maglia blucerchiata, ne sono rimasto un tifoso. Sicuramente non ha un calendario facile. Il derby è una partita diverse da tutte e in palio c’è molto di più dei tre punti per la salvezza. Per me dipenderà molto da come fuori dalla prossima partita. In questi momenti non bisogna aver paura, serve sbagliare meno ed essere cinici. La Sampdoria ha giocatori importanti come Giovinco se rientra, Candreva, Sensi, Quagliarella e Caputo. Per me ha tutte le carte in regola per salvarsi».

