Boniek: «Scudetto? In prima fila ci sono le milanesi, poi Napoli, Juventus e Roma». Le parole dell’ex calciatore e dirigente

Zbigniew Boniek ha parlato ai microfoni di TMW della Serie A e del calciomercato dei club italiani. Ecco le parole dell’ex calciatore e dirigente:

JUVENTUS ROMA – «La Juventus sta giocando malino ma ha dei giocatori di assoluta qualità. Il gioco scarseggia ma io direi che non si può mai avere la presunzione di andare a vincere, soltanto con la sicurezza di poter fare punti. Un mezzo passo falso non cambierebbe il giudizio su questa squadra, la Roma deve andare lì e provarci. Non la vedo una partita ancora spartiacque, ha un’importanza specifica per entrambe, poi se la Roma riuscisse a vincere si porrebbe in una posizione particolarmente positiva».

MERCATO – «Dybala adesso deve cominciare a dare continuità alle sue prestazioni, deve rimettersi al pari degli altri dal punto di vista atletico. Non mi ricordo un’accoglienza a Roma per un giocatore da tanti anni, ma adesso deve cominciare a far funzionare il piedino sinistro. Milik è un giocatore speciale, io lo conosco bene, ma se non trova continuità non riesce ad entrare in forma. Non so se farà la riserva di qualcuno, il giudizio lo darà il campo. Ronaldo-Osimhen? Ma non scherziamo! Quando prendi Ronaldo non prendi solo un giocatore, prendi un universo calcistico. Cristiano ha 37 anni, con il calcio di oggi e i problemi economici non ci sono tante squadre che possono permetterselo. E poi se Osimhen si confermerà anche quest’anno la prossima stagione varrà tra i 70 e gli 80 milioni di euro».

SCUDETTO – «In griglia di partenza in prima fila ci sono le due milanesi, poi ci mette Napoli, Juventus e Roma sullo stesso piano».